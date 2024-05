“Con Gusto”: il bistrot di Cosenza che racconta, nel modo più autentico e appassionato, la cucina italiana

COSENZA – Restyling di ampio respiro, nuovi piatti e un team vincente. Dallo scorso marzo ha riaperto in centro città, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, il noto ristorante “Con Gusto”, gestito dal Gruppo imprenditoriale Giannini. Il bistrot di via Isonzo n 22, racconta la cucina italiana, tra specialità di pesce fresco ed eccellenti proposte di terra, coniugando tradizione e modernità. Il menù è da interpretare come un dialogo continuo, un viaggio “in mare aperto” o “verso la terraferma” con una meta sempre nuova da raggiungere. Dagli antipasti al dolce, passando per i primi e i secondi piatti, l’esperienza gastronomica vissuta tra suggestioni, memorie, avanguardia racchiude in sé tutto il gusto della scoperta, senza però “perdere la bussola”.

Con Gusto: piccoli e grani morsi di felicità

L’obiettivo resta quello di esaudire fedelmente le aspettative del cliente regalando piccoli o grandi “morsi di felicità”. Grande attenzione viene riservata alla materia prima, agli abbinamenti e alle tecniche di cottura. Pertanto, i piatti creati dallo chef sono belli da vedere e, soprattutto, buoni da mangiare. Da questo concetto deriva l’espressione coniata per le proposte presentate: “scegli il gusto delle cose buone!”.

Cucina deliziosa, gusto autentico

Per dare un valore aggiunto al menù e definire ancora meglio l’identità del bistrot, dove la cura del dettaglio è una costante, i panificati che accompagnano le pietanze sono integralmente prodotti all’interno del ristorante. Lo stesso vale per la pasta fresca. I commensali degustano un piatto, ma in realtà assaporano un’atmosfera familiare, autentica, accogliente. La location, già molto particolare, è stata ulteriormente valorizzata con l’inserimento di nuovi elementi di design, in grado di ricreare un ambiente più luminoso e di raddoppiare visivamente gli spazi. Il tutto è condito dal personale qualificato, gentile e disponibile ed impreziosito dalla cantina a vista che dà alla sala quel tocco di eleganza in più e di personalità.

La cantina dei vini per abbinamenti perfetti

La drink list propone un assortimento variegato di etichette e bollicine: grandi classici ed “effervescenti” novità. Gli ospiti avvertono di essere “abbracciati” dalle bottiglie che si affacciano dagli angolini ed il contesto si colora di ulteriori emozioni. Il desiderio di pranzare e cenare all’aperto nel salotto della città, soprattutto in vista dell’estate, si esaudisce grazie al nuovo dehors, un “posticino” pronto ad accogliere risate, storie di vita vissuta e restituire momenti piacevoli e spensierati. Mangiare “con gusto” significa dare carattere, vita e personalità ai piatti, trasmettere emozioni positive (good vibes), regalare una vera e propria esperienza. Questa è la mission del ristorante.

Per saperne di più e conoscere tutte le novità è possibile seguir “Con Gusto” sulle loro pagine social, anche se la vera scoperta sarà toccare con mano, o meglio “con gusto”. Il ristorante si trova in Via Isonzo. È possibile prenotare online un tavolo cliccando su questo link . Per qualsiasi info telefono 0984/1782270, E-mail: info@congustobistrot.it.