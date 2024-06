Cosenza, proseguono le operazioni di estumulazione delle salme al cimitero di Colle Mussano

COSENZA – Proseguono, nel cimitero di Colle Mussano di Cosenza, le operazioni di estumulazione delle salme che riguarderanno il complesso funerario lungo il “Muro di cinta Ovest”. Si tratta dell’elenco dei loculi con concessione scaduta, più precisamente dal loculo n. 601 al loculo 700. Come è noto nel cimitero comunale, a causa dell’indisponibilità di loculi, sono numerose salme che restano accatastate anche per mesi presso la camera mortuaria, particolarmente nel cimitero cittadino centrale. Problemi di spazio ma, nel contempo, anche problematiche legate all’igiene ed all’incolumità pubblica. Per questo il Comun, per ridurre al minimo le giacenze dei feretri, ha dato il via da alcuni anni alle estumulazioni di intere sezioni del cimitero.

I concessionari dei loculi, i familiari e gli altri aventi titolo sui predetti singoli loculi, per quanto tempestivamente avvisati, hanno potuto disporre, a proprie spese,

all’estumulazione per successiva inumazione, alla conservazione in ossario, al trasferimento o cremazione oppure alla richiesta di proroga della concessione con decorrenza dalla di scadenza della stessa.