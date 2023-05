COSENZA – Il maltempo di queste ultime settimane ha rallentato le operazioni di estumulazioni al cimitero di Colle Mussano a Cosenza. Si tratta dei loculi comunali la cui concessione risulta oramai scaduta. Serve nuovo spazio per permettere la tumulazione delle nuove salme che, nel frattempo, restano in attesa per giorni e accatastate nella camera mortuaria del cimitero Bruzio, oramai pieno in ogni stanza.

Estumulazioni, pochi spazi e pochissimi fondi

Il Comune fa quel che può per ridurre al minimo le giacenze dei feretri, con le estumulazioni di intere sezioni del cimitero, utilizzando gli ossari comuni e le cremazioni mentre la pioggia e il maltempo, non consentono alle ruspe di lavorare il terreno nelle aree destinate all’inumazione, il seppellimento all’interno di una fossa scavata nella nuda terra.

Un problema atavico nelle aree cimiteriali di Cosenza e Rende, dove mancano spazi per costruire nuove strutture e fondi per ammodernare quelle esistenti.

Bare in attesa anche per due mesi

Le bare si accumulano a vista d’occhio. In attesa di un loculo ce ne sono circa 70, alcune anche da 2 mesi. Uno strazio per i parenti che vengono a portare un fiore e a recitare una preghiera per il proprio defunto. Alla perdita della persona cara si aggiunge anche il dramma di un’attesa infinita.

«Abbiamo celebrato il funerale a fine marzo e la bara di mia suocera è ancora qui in attesa della tumulazione» spiega un parente sconsolato. «Ci hanno detto che le tempistiche sono di circa 50/60 giorni se va bene, ma con la pioggia degli ultimi giorni le operazioni vanno a rilento e le bare si accumulano. Chi non ha una cappella privata o non può acquistare un loculo nelle aree cimiteriali date in concessione, non può far altro che aspettare e pregare».