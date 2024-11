Cosenza, muore folgorato nel tentativo di rubare cavi di rame. È un cosentino di 45 anni la vittima

- Advertisement -

COSENZA – Si tratta di un cosentino di 45 anni l’uomo morto folgorata all’interno di una cabina elettrica e trovata dal personale dell’Enel, che era intervenuto nei pressi della stazione di Vaglio Lise per un guasto. Una volta aperta la cabina per accertare la problematica, gli stessi tecnici dell’Enel hanno fatto la terribile scoperta: il corpo dell’uomo senza vita completamente carbonizzato. Probabilmente, nel tentativo forse di rubare del rame e del materiale elettrico dalla cabina, sarebbe stato colpito da una fortissima scarica elettrica di 30mila volt.

I tecnici hanno immediatamente allertati i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Lungo viale Crati, dove si trova anche il complesso immobiliare un tempo sede anche della Provincia e che al momento ospita il Centro per l’impiego, sono sopraggiunti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Successivamente è intervenuto sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Cosenza per constatare il decesso. Sulla vicenda la stessa Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.