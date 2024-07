Cosenza, lotta ai ‘furbetti’ del parcheggio: nominati 17 ausiliari. Vigileranno nelle aree di sosta a pagamento

COSENZA – Con decreto sindacale, firmato dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso, sono stati nominati 17 ausiliari del traffico che opereranno da subito a supporto della Polizia municipale nella città di Cosenza. Si tratta di personale che ha seguito un apposito corso di formazione tenutosi presso il Comando di Polizia Locale di Cosenza, incentrato su materie specifiche legate alle violazioni del Codice della Strada accertabili dagli ausiliari della sosta e sulle relative procedure di accertamento. Figure professionali di integrazione del corpo di Polizia municipale con la precisa funzione di contrastare i comportamenti irregolari degli automobilisti in materia di sosta.

Controlli, verbali e anche la richiesta di rimuovere i veicoli

I nuovi ausiliari si occuperanno, dunque, di accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese. Avranno funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento. Insomma dovranno vigilare lungo le vie della città evitando che i furbetti parcheggino in doppia fila, lascino le auto in sosta senza pagare il corrispettivo, pareggino davanti gli scivoli e/o i passi carrabili e così via. Potranno anche predisporre la rimozione del veicolo.