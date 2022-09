Ausiliari del traffico, al via a Cosenza un corso gratuito di formazione

COSENZA – Al via il prossimo 28 settembre il corso di ausiliari del traffico promosso dal Centro studi E.S.S.E, che si occupa di formazione professionale, e patrocinato dal Comune di Cosenza. Il corso persegue l’obiettivo di formare figure professionali di integrazione del corpo di Polizia municipale con la precipua funzione di contrastare i comportamenti irregolari degli automobilisti in materia di sosta. Gli ausiliari possono essere dipendenti comunali, di aziende private o soci di cooperative cui è affidato il compito di accertare la violazione di inosservanza dei limiti di tempo della sosta, dell’obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo di controllo.

Direttore del corso è Sante Blasi, Presidente del Centro studi E.S.S.E. Tra i docenti del corso, l’Avvocato Ugo Dattis, dirigente in pensione del Comune di Cosenza e per lungo tempo Comandante della Polizia municipale e la dottoressa Roberta Iazzolino, attuale Vice Comandante della Polizia Municipale. Ricorrere alla figura dell’ausiliario del traffico – si legge nelle finalità del corso contenute nella proposta accolta dal Comune di Cosenza e dal Sindaco Franz Caruso – rappresenta una opportunità concreta per sopperire alle carenze di organico del corpo della Polizia locale che, specialmente nei comuni del Meridione, non consente appieno il regolare svolgimento delle attività di competenza. In questa ottica, il Centro studi e formazione ESSE ha offerto al Comune di Cosenza la sua collaborazione, a titolo gratuito, per la formazione del personale addetto al controllo della sosta che opererà secondo le direttive impartite dal Comando della Polizia municipale.

Tutta l’attività svolta per l’avvio e lo svolgimento del corso non comporterà alcun onere finanziario per il Comune. L’iscrizione al corso per ausiliari del traffico potrà avvenire attraverso la piattaforma www.centrostudiesse.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero di telefono 3711659489 oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] .

Il corso è valido per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Ausiliari del Traffico (legge n.4 del 2013) e prevede 5 moduli di 6 ore ciascuno, frontali in aula, con un esame finale.