Cosenza, lavori CIS su Corso Telesio: soddisfatto il consigliere comunale Francesco Alimena

COSENZA – E’ soddisfatto il consigliere comunale Francesco Alimena con delega al Centro Storico per l’andamento dei lavori, relativi all’intervento del CIS per la valorizzazione dei Percorsi e dei Beni Architettonici e che riguarda anche la riqualificazione delle aree per la fruizione turistica che stanno interessando in questo caso Corso Telesio che da ieri è stato riaperto al traffico veicolare.

In questo periodo inoltre i lavori, specie quelli che devono essere eseguiti nei pressi della Cattedrale saranno sospesi per dare la possibilità, nelle ormai imminenti festività natalizie, in special modo agli operatori commerciali del luogo di poter lavorare senza l’intralcio dei cantieri.