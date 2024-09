Cosenza, la minoranza sollecita il sindaco ad intervenire sulle strade in “gravi condizioni”

COSENZA – “Stante le gravi condizioni disastrose in cui versano numerose strade comunali, in particolare quelle che attraversano le frazioni cittadine, la minoranza del centrodestra ha da più tempo sollecitato il Sindaco e l’Amministrazione segnalando lo stato di scarsa manutenzione delle strade le quali risultano essere abbandonate a se stesse”. Così i consiglieri comunali dei gruppi di minoranza di Cosenza Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito, Ivana Lucanto, Michelangelo Spataro, Francesco Caruso, Cito Francesco, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto (Capogruppo Azzurri per Cosenza), Ruffolo Antonio (Capogruppo Forza Cosenza).

“Tutti i rappresentanti della minoranza avevano già provveduto a segnalare all’assessore in carica con delega alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, anche mediante apposito sopralluogo, tutte le insidie precitate nonché la scarsa o inesistente manutenzione lungo le reti viarie tra cui quelle delle frazioni, facendo constare che nessuna azione era stata intrapresa dall’amministrazione. In particolare l’Assessore al ramo in sede di commissione consiliare del 9 maggio u.s. nel pieno rispetto dei principi e delle regole democratiche che contraddistinguono l’attuale amministrazione, si è rifiutato espressamenete di fornire ai consiglieri di minoranza il cronoprogramma (se esistente) relativo al piano delle bitumazioni delle strade cittadine.

Anche in ragione di ciò si è reso necessario proporre formale interrogazione al Sindaco, in considerazione delle numerose segnalazioni da parte di molti cittadini (specie abitanti le frazioni cittadine) i quali “lamentano le difficili condizioni e il difficile stato delle strade a causa della presenza di consistenti buche e voragini che rendono difficoltoso il transito degli utenti della strada e, in particolar modo, degli automobilisti, motociclisti e ciclisti”. Evidentemente gli impegni gravosi hanno impedito anche al Sindaco di fornirci risposta. Ad oggi abbiamo assistito solo ad un intervento del tutto avulso da qualsivoglia programmazione ovvero quello relativo al ripristino del manto stradale sulla SS 107 il cui effetto è stato solo quello di generare lunghe file e disagi, oltre che sporadiche bitumazioni a macchia di leopardo che a nostro avviso non risolveranno alcunchè.

Difatti, dobbiamo evidenziare che al di là del cambio di vesti che vedono non solo rinnegare il passato, ma addirittura fingere di non conoscere le problematiche non imputabili all’amministrazione precedente (vedi conferimento rifiuti non attuabile a pieno regime in quanto a quel tempo le discariche non erano state ampliate e quindi sature) rileviamo e concludiamo che nessuna azione mirata, né tantomeno un cronoprogramma dei lavori è stato presentato dall’ amministrazione, con la conseguenza di dover continuare ad assistere a scoordinate azioni prive di un qualuque fondamento con un’evidente forma di inerzia e disinteresse dell’attuale Giunta Comunale verso le problematiche che affliggono le frazioni, le zone periferiche e l’intera città”.