Cosenza, caos sulla statale 107: code chilometriche e disagi per il rifacimento del manto stradale

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta da più di un lettore sul traffico intenso sulla strada statale 107 Silana-Crotonese tra lo svincolo di Zumpano e la stazione ferroviaria di Vaglio Lise a causa di lavori Anas per il rifacimento del manto stradale. Gli automobilisti ci segnalano di essere in coda da circa un’ora. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità.

“Scrivo per segnalare l’assurdo…… rifacimento manto stradale sulla ss107 tra lo svincolo di zumpano e la stazione ferroviaria di vagliolise…..tratto di competenza dell’Anas circa 2 km di fila ferma per chi viene dalla Presila e stessa cosa per chi viene dalla sopraelevata e da via popilia.….solo in Calabria non sono in grado di fare questi lavori di notte su arterie di comunicazione principale che portano in città”.