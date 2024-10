Cosenza, la denuncia: “Cibo scadente in un asilo a bimbo di 3 anni, è inaccettabile”

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo l’appello di un genitore che lamenta la scarsa qualità del cibo fornita ai bambini in una scuola d’infanzia di Cosenza.

“Vorrei portare alla vostra attenzione una situazione grave e inaccettabile riguardante la qualità del cibo fornito alla scuola d’infanzia che mio figlio frequenta a Cosenza. Nonostante le promesse di fornire cibo sano e adeguato ai bambini, la realtà è ben diversa. Recentemente, mio figlio, che frequenta il primo anno d’asilo, ha ricevuto una pera marcia come frutta di stagione e un caco duro come la pietra. Mi chiedo come sia possibile aspettarsi che un bambino di soli tre anni possa mangiare tali scarti alimentari. Come genitore, pago per questo servizio e pretendo che il cibo fornito sia di qualità accettabile e sicuro per il consumo dei bambini. Non è accettabile che una società che ha vinto una gara d’appalto per la fornitura di cibo alle scuole fornisca alimenti così scadenti e potenzialmente dannosi. Chiedo che vengano prese immediate misure per migliorare la qualità del cibo fornito e che vengano effettuati controlli rigorosi per garantire che situazioni simili non si ripetano. I nostri bambini meritano di meglio”. Il genitore inoltre ha precisato che “quest’anno è la seconda volta che accade” e, ancora, un simile episodio si è verificato “nello stesso asilo all’altro mio figlio 4 anni fa”.