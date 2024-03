Cosenza, la bretella di via Reggio Calabria per decongestionare il traffico è ferma al palo

COSENZA – La nuova bretella tra il ponte di Calatrava/ex via Reggio Calabria e via Sprovieri che si collega a via Popilia, – finalizzata a decongestionare il flusso di auto e pullman in entrata e in uscita – sembra ancora lontana dal vedere l’ultimazione. Secondo quanto si apprende da Palazzo dei Bruzi, dopo due anni e mezzo l’assessorato ai lavori pubblici sarebbe fermo a causa di un esproprio che bloccherebbe il prosieguo dei lavori e da cui non ci sarebbero maggiori notizie in merito alle motivazioni. Si tratterebbe di un terreno su cui campeggia un capannone adibito tempo addietro alla lavorazione di ferro e alluminio.

Dall’ultima seduta in Consiglio Comunale il sindaco avrebbe chiesto un’accellerazione ai lavori. Abbiamo contattato in questi giorni l’assessore competente Damiano Covelli ma senza avere alcuna risposta in merito. La bretella era stata progettata e inaugurata dall’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto nel 2019 per agevolare la viabilità cittadina.