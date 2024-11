Cosenza: inaugurata la nuova rotonda a Città 2000, Caruso «segno di rinascita di un quartiere abbandonato»

COSENZA – «Per 70 anni nessuno ha pensato a Serra Spiga e San Vito. Noi l’abbiamo ricongiunta e riconnessa alla città». Sono le parole del sindaco di Cosenza, Franz Caruso che questa mattina ha presenziato al taglio del nastro e alla consegna alla città della nuova rotatoria di Città 2000 a Cosenza, che consente di fatto da oggi, la riapertura alla circolazione anche del tunnel di via degli Stadi e del tratto della stessa via degli Stadi, compreso tra l’incrocio con Piazza 1° maggio e l’intersezione con via Enrico De Nicola e via Edoardo Galli.

«Il segno e simbolo di una rinascita di un quartiere emarginato. Siamo partiti dalla rotatoria – ha spiegato Caruso – ma è un inizio di un’opera di risanamento di riqualificazione urbana di questo rione». L’assessore all’Urbanistica Pina Incarnato ha parlato di una «ricucitura dei quartieri San Vito e Serra Spiga che avranno un volto nuovo. Era una zona anche scenario di incidenti e ora con la rotatoria crediamo migliori anche la viabilità»