Cosenza, il sindaco su Piazza Cappello: “Tutti sanno che è mia intenzione riqualificarla”

COSENZA – “E’ mia intenzione intervenire sull’ennesimo “macello” ereditato dai mie predecessori. Si tratta dell’immagine degradata e fatiscente di Piazza Cappello, abbandonata a se stessa e dimenticata da troppi anni, per ridarle dignità e decoro, oltre che sicurezza”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso.

“Il mio impegno per la piazza intitolata alla memoria del muratore socialista, barbaramente ucciso dai fascisti, è noto a tutti. Apprezzo, pertanto, le sollecitazioni in tal senso postate sui social da rappresentanti della minoranza che del luogo in oggetto potevano interessarsi quando hanno ricoperto ruoli di primo piano nella passata amministrazione. Ma non importa. Per quanto mi riguarda, infatti, mi sono già da tempo posto l’interrogativo di come risolvere la problematica, effettuando, peraltro, già dei sopralluoghi, l’ultimo dei quali circa due mesi fa con il nuovo dirigente Salvatore Modesto, con il quale abbiamo ipotizzato un intervento di recupero importante da incanalare su un nuovo finanziamento pubblico.

Mi preme chiarire, però, che questo mio impegno, pur essendo il luogo a me particolarmente caro, essendomi in questa piazza sbucciato più volte le ginocchia da ragazzino, rincorrendo un pallone con gli amici del tempo, non risponde ad un sentimento personale di affezione. Esso è dovuto, invece, dalla responsabilità per la carica di Sindaco che ricopro, portandomi ad agire come un buon padre di famiglia che risolve le emergenze rispettandone le priorità, coagulando e non facendo disperdere risorse pubbliche. E’ questa una impostazione culturale ed ideologica su cui si basa l’azione riformista che porto avanti per la rinascita di Cosenza”.