Cosenza, il consigliere Alimena mostra la riqualificazione di piazza Amendola – FOTO

COSENZA – “La riqualificazione di piazza Amendola (CIS) parte dal disegno del piano regolatore previsto per l’espansione di #cosenzavecchia oltre i fiumi e attuato nel periodo tra le due guerre”. Inizia così il post del consigliere comunale di Cosenza Francesco Alimena che mostra le foto degli interventi effettuati.

1 di 5

“I materiali usati per la pavimentazione, travertino e laterizio, riprendono la tradizione ma sono posati in accordo ad un disegno della piazza di tipo contemporaneo. Lo spazio è attrezzato con una panca di 100 metri lineari disegnata specificatamente per il luogo, cestini per i rifiuti (anche per le deiezioni canine), un nuovo impianto di illuminazione. Abbiamo mantenuto la predisposizione per la fontana a zampillo. Il verde è stato implementato con la piantumazione di otto nuovi aceri rossi; le aiuole, aumentate nella superficie, sono state trattate con una pavimentazione in betonelle di cemento per rendere l’erba calpestabile e drenante per l’acqua.

La piazza contiene un percorso tattile per le persone cieche ed è stato previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso. I parcheggi eliminati sono stati riconteggiati nei dintorni. Insomma, nasce un nuovo spazio per la comunità, progettato ascoltando le esigenze degli abitanti. Un luogo che sta ricucendo il suo strato culturale e sociale anche grazie agli interventi in corso: la già avvenuta riqualificazione energetica della scuola di via Milelli (Agenda Urbana), la riapertura a settembre del Cinema Teatro A. Tieri (Agenda Urbana) e la prossima ristrutturazione del Liceo Lucrezia Della Valle (CIS) e a tutti coloro che per vita, lavoro, studio, arte, salute e impegno civico continuano a popolare il Rione Rivicati/Riforma”.