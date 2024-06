Cosenza, il caso Valle Crati finisce in Tribunale: Granata continuerà la sua gestione ordinaria

COSENZA – “L’istanza cautelare di convocazione dell’assemblea del comune di Montalto Uffugo e del comune di Cosenza, relativa alla richiesta di convocazione dell’assemblea, previa sospensione della delibera del cda del 7 febbraio 2024, che sospende il voto ai comuni morosi, difensore l’Avv. Oreste Morcavallo, è stata rigettata dal Tribunale di Cosenza con provvedimenti del Tribunale di Cosenza seconda sezione civile del 26/06/2024 e del 27/06/2024″. Così scrive in una nota il presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata precisando che queste sono le motivazioni del Giudice Dott. Andrea Palma e Dott.ssa Germana Maffei.

“Posto che il Consorzio Valle Crati è soggetto dotato di propria personalità, autonoma e distinta rispetto a quella dei singoli enti ad esso aderenti, non è dato infatti ritenere la legittimazione dell’istante a far valere il pregiudizio che potrebbe derivare al primo dalla paventata paralisi gestoria, rilevandosi che non risulta nemmeno dedotto che da tale situazione di stallo discenda il pericolo di un danno imminente ed irreparabile destinato a prodursi in via diretta, o anche solo di riflesso, nella sfera dell’ente consorziato. Tale lacuna preclude parimenti di apprezzare l’esistenza del pericolo derivante dalla lesione del diritto di partecipazione e di voto in seno all’organo assembleare, la cui attuale inattività consente peraltro di scongiurare il rischio, del resto nemmeno specificamente prospettato, di emarginazione da processi decisionali rilevanti per la gestione dell’ente partecipato.

Pertanto, impregiudicata ogni determinazione in ordine alle eccezioni preliminari formulate dal Consorzio ed assorbita la valutazione riguardo al profilo del fumus boni iuris, da ritenersi superflua in difetto dell’imprescindibile requisito del periculum in mora qualificante la invocata tutela cautelare, l’istanza deve essere rigettata. Tanto premesso il Presidente del Consorzio Valle Crati, Avv. Maximiliano Granata, – precisa la nota – continua la sua attività nella gestione ordinaria. Ringrazio l’Avv. Oreste Morcavallo per l’eccellente attività difensiva”.