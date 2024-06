Cosenza, guarita da un tumore con un delicato intervento di plastica oculare: “grazie professor Perrone”

COENZA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Trasca Mioara, una donna residente a Corigliano-Rossano che ha voluto esprimere i suoi ringraziamento al reparto di oculistica dell’Annunziata dove il dottor Alessandro Perrone ha effettuato con successo un delicato intervento di plastica oculare rimuovendo un tumore sotto il suo occhio. Ringraziamento anche per il reparto di oncologia del Mariano Santo dove la donna ha eseguiti diversi cicli di chemioterapia con un importante e innovativo farmaco specifico per questi carcinomi.

“Scrivo questa lettera per raccontare la mia storia. Da alcuni anni soffrivo di una grossa neoformazione sotto l’occhio che deturpava il mio viso e cresceva a vista d’occhio. Dopo aver peregrinato e girato molti specialisti senza risolvere il problema, mi sono rivolta all’ospedale di Cosenza presso il reparto di oculistica dove il dott. Alessandro Perrone, che da subito ha trattato il mio problema con professionalità e umanità, mi ha operata con un delicato intervento di plastica oculare rimuovendo il tumore. Subito dopo, grazie alla collaborazione del reparto di oculistica con il reparto di oncologia del Mariano Santo ho eseguito dei cicli di chemioterapia con un farmaco all’avanguardia per questi tumori. ”

“È solo grazie a questi medici e alla loro prontezza che oggi, dopo l’ultima risonanza, posso dire di essere guarita e la mia vita è cambiata in tutto. Il mio viso non ha più quel brutto male evidente… ma è libero e, soprattutto, non si vede la cicatrice ma sembra una ruga di espressione tanto è fatta bene.. Non finirò mai di ringraziare il dott. Perrone e tutto il personale dei reparti di oculistica e di oncologia dell’ospedale civile di Cosenza“.

Trasca Mioara