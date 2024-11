Cosenza: durante i lavori del CIS, sarà custodito altrove il patrimonio librario della Biblioteca civica

COSENZA – Grazie ad un apposito protocollo, il patrimonio librario della Biblioteca civica di Cosenza e dell’Accademia cosentina, per consentire i lavori di riefficiantamento della struttura della Biblioteca civica stessa, come previsto dal, CIS, Contratto istituzionale di sviluppo “Cosenza Centro Storico”, sarà custodito in un’altra sede.

L’accordo è stato sottoscritto tra l’Amministrazione comunale di Cosenza, il Ministero dei Beni Culturali, l’Accademia Cosentina, la Biblioteca Civica, il CdA della Biblioteca Civica, la Provincia di Cosenza e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria.