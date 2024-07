COSENZA – Sono 22 le persone finite in carcere e 27 invece quelle assegnate ai domiciliari, con braccialetto elettronico, nell’ambito dell’operazione dei carabinieri, ribattezzata ‘lockdown‘ e scattata questa mattina a Cosenza e in altre zone d’Italia. Emesso anche un mandato d’arresto europeo nei confronti di un indagato mentre per l’esecuzione di altre tre misure cautelari sono stati impegnati i carabinieri di Teramo, Corsico e Venezia.

Le indagini sono partite nel pieno del lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19 e i carabinieri di Cosenza hanno fatto emergere la disponibilità da parte degli indagati di ingenti quantitativi di cocaina, eroina, marijuana e hashish e soprattutto una capillare attività di spaccio a Cosenza e in altri centri della provincia anche utilizzando soggetti stranieri ma stabili sul territorio cosentino. Individuato anche un numero elevatissimo di consumatori e ricostruiti oltre 400 episodi di spaccio.

La mamma comprava la droga al figlio

Emblematico il ruolo di una donna finita agli arresti domiciliari per avere, in diverse occasioni, acquistato la droga per il figlio, impossibilitato all’epoca dei fatti a recarsi dai pusher perchè sottoposto ad un provvedimento restrittivo emesso nell’ambito di un altro procedimento penale.

Ascoltate 100mila conversazioni

Arrestati in flagranza di reato 10 indagati e sequestrati diversi quantitativi di marijuana, cocaina, eroina e hashish. Un’attività di spaccio che avveniva in modo incessante durante il periodo dell’emergenza pandemica e i militari di Cosenza hanno ascoltato circa 100mila conversazioni, telefoniche e ambientali, e sentito circa 300 assuntori i quali hanno confermato e fatto emergere il quadro accusatorio. Alcuni indagati inoltre, avendo a disposizione armi da fuoco, avrebbero anche intimidito alcuni ‘clienti’ per costringerli a pagare i debiti maturati per l’acquisto della sostanza stupefacente e sono stati persino documentati due tentativi di omicidio avvenuti in luoghi pubblici da soggetti armati di coltello e altre armi improprie.

In carcere sono finiti:

Agli arresti domiciliari

