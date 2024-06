Cosenza: dopo cinque anni dal crollo di un masso, riapre al traffico corso Vittorio Emanuele

COSENZA – Portapiana e gran parte del centro storico di Cosenza ritornano ad essere un tutt’uno con il resto della città, grazie alla riapertura di Corso Vittorio Emanuele, dopo un crollo di un masso che aveva interessato l’importante arteria stradale e dove purtroppo dopo qualche tempo dalla sua chiusura un giovane motociclista si era schiantato contro i new jersey, perdendo la vita. E’ stato uno dei primi lavori avviati dall’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. Una riapertura che ha richiesto più del dovuto, perché come hanno ricordato sia l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli che lo stesso sindaco Franz Caruso, hanno dovuto lavorare per recuperare i finanziamenti necessari che si stavano perdendo per i lavori di ripristino. Prossimo obiettivo, sarà quello di riaprire definitivamente quanto prima anche la vicina via Petrarca, con i lavori di messa in sicurezza da poco terminati. Il sindaco ha spiegato che si sta procedendo ad effettuare il collaudo e che il ritardo è dovuto al fatto che la frana che si è verificata a monte della collina, pertanto è stato eseguito un ulteriore controllo per evitare rischi futuri.

