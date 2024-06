Cosenza Comics: proseguono le mostre e gli incontri al Museo del Presente

RENDE – Cosenza Comics and Games prosegue con le sue mostre al Museo del Presente di Rende, che anche per l’edizione 2024 è diventato la casa di numerose opere d’arte legate all’immaginario pop. Nelle sale del museo sono presenti quattro mostre originali dedicate a progetti editoriali, fumettisti e illustratori locali. Fra queste The Calabreser, un progetto dell’illustratore Giuseppe Talarico che con il supporto di altri esperti disegnatori e grafici propone un racconto della Calabria, delle sue tradizioni e dei suoi personaggi fatto di raffinate illustrazioni, copertine di una rivista immaginaria ispirata al The New Yorker.

Nel salone più grande sono poi collocate le due mostre principali di quest’anno, dedicate a due temi tanto particolari quanto cari agli appassionati del genere. La prima è la mostra Fumetto Film Fest, dedicata al fenomeno dei cinecomics, ovvero tutti quei film e prodotti televisivi seriali che sono ispirati ad una matrice fumettistica. Dai supereroi della Marvel ai film di Asterix, da The Mask alle innumerevoli trasposizioni di Batman, per citarne alcuni. È presente poi una seconda mostra più grande, Gatti animati made in Japan, che racconta invece tutti quei “felini” che nel corso dei decenni scorsi sono stati protagonisti indiscussi di anime giapponesi e prodotti collaterali, come Doraemon, Luna di Sailor Moon e Kurochan.

Anche le due mostre portanti sono ricche di opere originali realizzate da fumettisti e illustratori locali, tra giovani promesse e autori che collaborano e lavorano con le più importanti case editrici dedite alla produzione di fumetti. Ma non è tutto perchè il Museo del Presente è inoltre location di alcuni incontri che durante il mese di giugno porteranno nuovi ospiti a interagire con il pubblico. Dopo l’incontro il primo giugno scorso con Luca Maresca, fumettista per Sergio Bonelli Editore e Marvel Comics e sabato 8 giugno con Lorenza Polistena, etologa specializzata nel comportamento degli animali domestici con un’originale conferenza collocata proprio nell’ambito della mostra sui gatti animati, il prossimo appuntamento è per il 22 giugno.

In collaborazione con Voice Over Acedemy, sarà ospite Pietro Ubaldi, lo storico doppiatore di Doraemon, Meowth dei Pokémon, del gatto Giuliano di Kiss Me Licia e di moltissime altre icone del cinema e della televisione. Con il suo primo intervento in Calabria, Ubaldi racconterà la sua carriera, il suo rapporto con i gatti animati che ha doppiato e incontrerà i fan durante uno speciale meet&greet.

Il 28 giugno interverrà poi Violetta Rocks, divulgatrice, regista, esperta di cinema e serialità televisiva in occasione di uno speciale incontro organizzato in collaborazione con Arcigay Cosenza e dedicato al tema dell’inclusività nelle serie tv e nella pop culture.

Le mostre di Cosenza Comics and Games rimarranno aperte dal martedì al sabato, dalle 9:00 fino alle 12:30 e dalle 16:00 fino alle 19:30. L’ultimo giorno di apertura al pubblico sarà sabato 29 giugno, con uno speciale finissage dove non mancheranno le sorprese sul futuro dell’evento.