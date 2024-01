Concorso per 115 autisti di ambulanza nelle Asp calabresi. Approvata la graduatoria – NOMI

COSENZA – L’Asp di Cosenza, individuata quale Azienda capofila per l’espletamento delle procedure concorsuali, con delibera del 22 gennaio, ha approvato e pubblicato la graduatoria di merito (CLICCA QUI), ciascuna con riferimento alle singole aziende per le quali è stato indetto, relativa al concorso per la copertura di 115 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza da destinare nelle varie aziende sanitarie provinciali per rafforzare e potenziare il sistema regionale di emergenza/urgenza extraospedaliero.

Concorso 115 autisti Asp la graduatoria finale

Tra i 764 che avevano partecipato alle preselezioni, 270 erano stati ammessi con riserva e in 398 chiamati alla prova pratica che si era svolta al Palacultura di Rende. In quell’occasione, come previsto dal bando, tutti avrebbero dovuto presentare la documentazione per sanare la propria posizione. I superstiti alla fine sono stati 224. I loro nomi sono stati inseriti in graduatoria con relativo punteggio finale che è stata approvata e pubblicata dall’Asp di Cosenza.

Nella delibera dell’Asp viene evidenziato anche che “come previsto dal bando di concorso, per lo scorrimento degli idonei collocati in graduatoria da parte di aziende diverse da quella per la quale il candidato ha espresso preferenza, non potendo applicare il criterio cronologico, l’Asp di Cosenza ha dovuto chiamare gli idonei in ordine di miglior punteggio ottenuto dal candidato a prescindere dalla posizione acquisita nella singola graduatoria aziendale”.

L’organico rafforzerà le Asp regionali con la seguente suddivisione:

1) Asp di Catanzaro: 10 posti

2) Asp di Cosenza: 52 posti

3) Asp di Crotone: 6 posti

4) Asp di Reggio Calabria: 42 posti

5) Asp di Vibo Valentia: 5 posti