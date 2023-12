Assunzioni all’Asp di Cosenza: il caso degli autisti delle ambulanze

COSENZA – L’ambulanza non c’è. Oppure è senza medico. Sono risposte che troppo spesso in Calabria il servizio d’emergenza 118 è costretto a dare agli utenti. I ritardi e l’assenza del dottore possono rivelarsi fatali in alcuni casi. È lunga la scia di pazienti che se (forse) fossero stati presi in carico per tempo, non sarebbero morti. Tra i decessi del 2023 che hanno fatto maggiore scalpore, per le denunce dei familiari, appaiono: un 59enne per strada a Oppido Mamertina, un anziano di Jacurso su un mezzo non medicalizzato che si è rotto durante il tragitto, un 78enne di Ricadi al quale era stato chiesto di attendere 3 ore, un 37enne a Corigliano Rossano, una 23enne a Montepaone, un prof a Lamezia soccorso senza né medico né defibrillatore. Assumere autisti, comprare automediche, reclutare medici e infermieri, sono alcune delle soluzioni messe in campo dal servizio sanitario regionale per lenire i disagi della tragica gestione delle urgenze in Calabria.

Medici, infermieri, autisti e automediche

L’Asp di Catanzaro ha indetto il bando per assumere in Calabria 263 medici che lavoreranno sulle ambulanze (112 unità) e nei Pronto Soccorso (1 neuroradiologo, 9 cardiologi, 16 neurologi, 33 di medicina d’urgenza, 39 ortopedici, 53 anestesisti). L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata individuata invece come Asp capofila per il reclutamento del personale da adibire all’area emergenza-urgenza extraospedaliera della Calabria. Si è quindi attivata per acquistare i 40 mezzi che dovrebbero ridurre i tempi dei soccorsi, selezionare per titoli infermieri a tempo determinato e attraverso concorso 115 operatori tecnici specializzati nella guida di ambulanze. Questi ultimi saranno destinati alle diverse province: 42 a Reggio Calabria; a Cosenza 52; 10 a Catanzaro; 6 a Crotone; 5 a Vibo Valentia.

La graduatoria degli autisti

La graduatoria degli autisti di ambulanze dell’Asp di Crotone è esaurita, quella di Vibo è stata annullata. Il concorso di Cosenza procede quindi a ritmo spedito per arrivare alla stipula dei contratti. Il bando è stato indetto ad agosto, a novembre si sono tenute le prove e a dicembre sono stati pubblicati i risultati. Il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano – fanno sapere dai piani alti di via Alimena – per garantire la trasparenza delle procedure ha nominato una ditta esterna incaricata di supportare la commissione esaminatrice. Tra i 764 che hanno partecipato alle preselezioni, 270 sono stati ammessi con riserva e in 398 sono stati chiamati alla prova pratica che si è svolta al Palacultura di Rende. In quell’occasione, come previsto dal bando, tutti avrebbero dovuto presentare la documentazione per sanare la propria posizione. Pena esclusione. I superstiti sono stati 224 candidati. I loro nomi (anonimizzati in codici) sono stati inseriti in una prima graduatoria (a questa ne seguiranno altre 5, divise per provincia) resa nota nei giorni scorsi.

I “troppo” giovani autisti

Non è dato sapere se tra gli esclusi risultino gli aspiranti autisti che hanno meno di 26 anni. Sembrerebbe ve ne siano diversi. Nulla di strano, visto che il concorso non prevede limiti d’età. Non fosse che, tra i requisiti indispensabili per l’ammissione, vi sono 5 anni di esperienza in amministrazioni pubbliche o imprese private, nel ruolo di autista di ambulanza che può iniziare a svolgere solo chi ha compiuto 21 anni.

Se ammessi con riserva, verosimilmente dovrebbero essere esclusi perché dovrebbero presentare certificati poco credibili. Nelle scorse ore è stata inoltre sollevata da un candidato escluso una polemica sulla presunta vicinanza di una candidata “ammessa con riserva” (e posta nei primi gradini della graduatoria provvisoria) all’attuale direttore della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, Riccardo Borselli, il quale nega di conoscerla.

Assunzioni all’Asp, croce e delizia del ‘Sistema Cosenza’

Le assunzioni come i bilanci, sono terreni minati nell’Asp di Cosenza. Attualmente tra stabilizzazioni di precari e avvisi per incarichi primario tra i reparti degli spoke di Paola – Cetraro e Corigliano Rossano, l’attività dell’UOC Gestione Valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane è abbastanza vivace. L’ufficio era retto da Remigio Magnelli (il funzionario che firma le convocazioni ufficiali alle prove di concorso degli autisti), finché non è intervenuta la magistratura che con l’operazione ‘Sistema Cosenza’ lo ha portato a processo (ancora in corso) con l’accusa d’abuso d’ufficio per presunte assunzioni clientelari all’Asp di Cosenza. Ora Magnelli è direttore amministrativo dell’Asp di Cosenza, di fatto il braccio destro del direttore generale Antonio Graziano.

Al suo posto siede Fabiola Rizzuto, con la quale avrebbe posto in essere azioni tali da favorire anche l’assunzione di Giovanna Borromeo che ora regge l’Ufficio Affari Generali. Ciò che riguarda il reclutamento, mobilità, stabilizzazioni di personale, oggi viene quindi proposto da una dirigente facente funzioni a processo per presunte assunzioni clientelari. E controfirmato dal coimputato Magnelli che già nel 2019 aveva incassato una condanna definitiva per l’assunzione di Michele Fazzolari.

Quest’ultimo è noto alle cronache per aver stabilizzato 430 precari tra i quali se stesso, attirando l’attenzione dalla Procura di Cosenza in un’inchiesta che portò alla condanna anche dell’ex direttore generale Franco Petramala. Quando poi si tratta di pratiche che riguardano lo Jonio tra le firme di Magnelli e Rizzuto viene a volte apposta, come da protocollo, anche quella di Maria Marano. Si tratta dell’ex responsabile dell’Unità Protesica alla quale mancava un requisito fondamentale per svolgere la mansione che ha ricoperto per anni: la laurea in Medicina.