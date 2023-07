Concorso: 115 autisti di ambulanza a tempo indeterminato nelle Asp calabresi. A Cosenza 52 posti

COSENZA – La Calabria assume 115 autisti di ambulanza. Con delibera n 1624 del 24 luglio 2023,l’Asp di Cosenza (qui il documento) ha dato notizia del concorso pubblico, per titolo del esami di 115 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza a tempo indeterminato. Le assunzioni andranno a rafforzare e potenziare il sistema regionale di emergenza/urgenza extraospedaliero. L’Asp di Cosenza, individuata quale Azienda capofila per l’espletamento delle procedure concorsuali a livello centrale, necessarie al reclutamento del personale dedicato all’emergenza urgenza, ha effettuato una ricognizione presso le Asp regionali individuando i posti vanati e disponibili nell’area dell’emergenza per i profili di dirigente medico, infermieri e, appunto, autisti di ambulanze.

Concorso: 115 autisti di ambulanza, 52 a Cosenza

Sono state rilevate disponibilità per 115 posti a tempo indeterminato di autisti, che saranno assunti attraverso un concorso pubblico. La data del concorso non è ancora stata ufficializzata e la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale “concorsi ed esami”). L’organico andranno a rafforzare le Asp regionali con la seguente suddivisione:

1) Asp di Catanzaro: 10 posti

2) Asp di Cosenza: 52 posti

3) Asp di Crotone: 6 posti

4) Asp di Reggio Calabria: 42 posti

5) Asp di Vibo Valentia: 5 posti

Domande e requisiti per partecipare al concorso

All’atto della presentazione della domanda ciascun candidato dovrà indicare, nella sezione dedicata, l’azienda sanitaria per la quale intente concorrere. Sarà possibile indicare una sola preferenza e non potrà essere modificata. Non sarà possibile partecipare per l’Azienda per la quale si risulti già dipendenti a tempo indeterminato. All’esito della proceduta verrà formulata una graduatoria per ogni singola azienda aderente che terrà conto anche d.

Obbligatoria l’iscrizione online per il concorso

Per partecipare al concorso ciascun candidato deve, obbligatoriamente, effettuare l’iscrizione on-line al sito https://aspcosenza.tuttoconcorsipa.it e il candidato deve essere in possesso dell’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale). L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione. Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del te stabilito dal bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione generale:

– Cittadinanza italiana e/o Cittadini Stati membri dell’UE (Godere dei diritti civili e politici anche degli stati di appartenenza e adeguata conoscenza della lingua italiana)

– Godimento dei diritti civili e politici

– Non essere stati destitutiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

– Assenza di condanne penali

– Aver assolto agli obblighi di leva (solo per i cittadini di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

– Idoneità fisica all’impiego

– Diploma di istruzione secondaia di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico

– Titolo prescitto dalla vigente normatica per la guida dei mezzi di emergenza (Patente di guida B)

– Cinque anni di esperienza professionale aquisita nel corrispondente profilo professionale presso PA o imprese private.