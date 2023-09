Censimento amianto, ONA Cosenza ad Occhiuto: «ci ascolti, i Comuni sono allo sbando»

COSENZA – “Con la richiesta prot. 244226 del 30.05.2023 ad oggetto ‘Censimento regionale manufatti contenenti amianto: inoltro modalità di rilevazione immobili pubblici e privati’, inviata a tutti i comuni calabresi, il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha fatto un passo indietro rispetto al percorso imposto dalla L. Rle 14/2011 sulle modalità di rilevazione delle informazioni dei siti con presenza di MCA”. Così scrive in una nota stampa il presidente ONA Cosenza – Osservatorio Nazionale Amianto – Giuseppe Infusini.

“Invece di richiamare i comuni a svolgere le attività di censimento secondo le modalità dettate dal PRAC” ci scrive l’ing. Giuseppe Infusini presidente dell’ONA Cosenza e commissario dell’Osservatorio Nazionale Amianto per organizzazione sedi territoriali in Calabria “qualcuno ha pensato di richiedere ai comuni di compilare, entro il 30.09.2023, delle schede di censimento semplificate che non possono essere di alcuna utilità visto che manca un sistema informativo che recepisca automaticamente i dati in modalità georeferenziata. Inoltre viene imposto che ogni scheda semplificata venga firmata digitalmente ed inoltrata singolarmente a mezzo posta elettronica e che anche i comuni “in regola,” ovvero quelli che hanno già effettuato correttamente il censimento adottando la scheda approvata dal PRAC, debbano compilarla trascrivendone i dati. è inconcepibile che tutto ciò avvenga entro il 30 settembre 2023 per via di tutte le procedure da avviare per i comuni che non hanno ancora indetto il censimento dell’amianto. In queste condizioni è altamente probabile che saranno pochissimi comuni, se non addirittura nessuno, in grado di adempiere alla suddetta richiesta.

Il Dipartimento –continua Infusini -non ha considerato tutte le difficoltà che l’ufficio tecnico di un comune, impegnato in tanti altri adempimenti istituzionali, incontra nel trascrivere i dati delle schede di censimento compilate dai cittadini (quelle integrali), nelle suddette “schede semplificate”. Chi si occuperebbe poi in regione di trascriver, per ogni scheda, i dati dei siti in un sistema georeferenziato in grado di gestirli in ambiente GIS ?. La presunta semplificazione, carente dei parametri previsti dalla scheda (integrale) approvata dal PRAC, non potrà essere utilizzata per stabilire le priorità di intervento di cui alle Linee Guida INAIL.

L’ONA Cosenza è contraria a tale iniziativa del Dipartimento che disattende le prerogative della L. Rle 14/2011 ed ho pertanto inviato a mezzo pec in data 6.09.202 una richiesta di revoca del provvedimento e di una riformulazione che tenga conto del contenuto della precedente corretta comunicazione del Centro Geologia Amianto dell’ArpaCal prot. n°14675 del 10.06.2022 con la quale si invitavano i comuni inadempienti ad effettuare, il censimento degli edifici pubblici e privati interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto, attivare lo sportello amianto e di redigere il Piano Comunale Amianto.

Precisa poi l’ONA Cosenza che a tutt’oggi nessuna delle proposte contenute nell’ampio carteggio già trasmesso al Dipartimento a mezzo pec in data 19.12.2022 (tra le quali figuravano i provvedimenti da adottare nell’immediato e l’aggiornamento del Piano Regionale Amianto scaduto nel maggio 2022) risulta essere stata presa in considerazione. Sulla questione si è anche interessato il consigliere regionale Pietro Molinaro che, avendo partecipato al convegno ONA tenutosi a Rose lo scorso 14 luglio, ha preso l’impegno di interagire con il Dipartimento al fine di verificare la validità delle proposte dell’ONA che ha ritenuto meritevoli di considerazione.

Il presidente Infusini fa appello direttamente al presidente Roberto Occhiuto perché dia un segnale e cominci a interessarsi alla questione “Sto cercando di avere un incontro con lui per discutere del riordino del settore amianto di cui non si sa nulla, i Comuni sono lasciati allo sbando, mentre nel territorio si registrano diversi casi di mesetelioma di origine ambientale. L’Ona, come sempre, è a disposizione per dare supporto alle istituzioni, lo abbiamo ribadito più volte, ma serve la volontà di mettere mano al problema con un progetto politico. Il presidente Occhiuto ci apra le porte del suo ufficio, ci dia la disponibilità a riceverci e confrontarsi, noi siamo pronti”.