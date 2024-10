Caso Mirabelli: si fa sempre più concreta l’ipotesi che Ilaria fosse seduta sul lato destro dell’auto

COSENZA – Proseguono le indagini degli inquirenti per stabilire chi era alla guida della Volkswagen Up, lo scorso 25 agosto a Lorica, nel momento in cui la vettura è uscita di strada, dove ha perso la vita Ilaria Mirabelli, 38 anni. La giovane era stata poco prima a pranzo con il fidanzato Mario Mirabelli, 44 anni, insieme ad un’altra coppia. L’incidente avvenuto sulla strada statale 108 bis, ha sollevato sin da subito una serie di dubbi, a cominciare proprio su chi stesse guidando poco prima che la Volkswagen Up finisse fuori strada.

Infatti, Mario Mirabelli, ha sempre sostenuto che alla guida c’era Ilaria Mirabelli e non lui; una versione che non ha mai convinto la famiglia della vittima. Intanto, dopo gli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Cosenza ha fatto richiesta di nuove verifiche, anche queste irripetibili, che saranno eseguite mercoledì 9 ottobre. Una prova, che secondo quanto trapelato, servirebbe a confermare quanto sarebbe emerso nei riscontri eseguiti a seguito dei primi accertamenti e cioè che la povera Ilaria Mirabelli, sarebbe stata catapultata fuori dall’auto perché era seduta nella parte destra della vettura.