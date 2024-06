Caldo infernale a Cosenza: nella Valle del Crati 40 gradi. Si suda anche in Sila, 30 gradi a Camigliatello

COSENZA – Anche oggi caldo infernale a Cosenza e nell’area urbana, dove le temperature sono mediamente attorno ai 38 gradi. Va decisamente peggio in alcuni comuni della Valle del Crati si sono toccati i 39/40 gradi, come del resto è avvenuto negli ultimi due giorni. L’ondata di caldo africano, che da almeno 4 giorni tiene sotto scacco buona parte delle regioni meridionali, con il suo carico di aria rovente, afa opprimente e sabbia desertica, ha però le ore contate. Bisognerà sopportare altre 24 ore. Poi, a partire da domenica, le temperature inizieranno lentamente a scendere. Ma come ampiamente scritto ci vorrà comunque l’inizio della prossima settimana per avere valori decisamente più sopportabili.

Clima rovente nella Valle del Crati. Caldo anche in montagna

Intanto oggi e domani dovremo ancora fare i conti con il clima infuocato, alti tassi di umidità e afa anche durante la notte. Alle ore 15 di oggi le temperature più alte si sono registrati a Torano e Zumpano con 40 gradi e Bisignano con 39.9. Nella parte valliva di Luzzi raggiunti i 39.2 mentre a Roggiano Gravina Gravina 38.6. Caldissimo anche in citta con Cosenza che segna al momento 38.8 e Rende con 38.2 gradi. Ma fa caldo anche in montagna. Basti pensare che in Sila, a 1.500 metri di altezza ci sono temperature intorno ai 27 gradi. A Camigliatello, circa 1.200 metri slm, il termometro ha raggiunto i 30 gradi.