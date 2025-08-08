      WhatsApp News

Botulino nei panini del food truck a Diamante: sono nove i ricoverati, una vittima

Allarme intossicazione alimentare dopo il consumo di panini con salsiccia e cime di rapa: vittima un 52enne napoletano, due 17enni gravi in terapia intensiva. In corso verifiche sanitarie e blocco cautelativo dell’attività

Scritto da S.G.
COSENZA – Un sospetto focolaio di intossicazione da botulino che potrebbe essere legato all’aver consumato un panino acquistato in un food truck a Diamante. E‘ salito a 9 il numero di persone ricoverate dopo i primi due casi dei ragazzi di 17 anni. Ma c’è anche una vittima, un uomo di 52 anni, originario di Napoli, che si è sentito male nei pressi di Lagonegro (Pz), mentre stava facendo ritorno verso casa. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dai familiari, ma l’uomo è deceduto poco prima dell’arrivo all’ospedale San Giovanni, dove ora si trova la salma in attesa dell’autopsia.

I sintomi – tra cui annebbiamento della vista e vomito – sono comparsi dopo il consumo di un panino contenente salsiccia e cime di rapa. Da mercoledì sera, nove persone si sono presentate all’ospedale di Cosenza: tra loro anche due ragazzi di 17 anni, attualmente ricoverati in terapia intensiva, e due donne di 40 anni.

Il primario di terapia intensiva, Andrea Bruni, ha confermato la somministrazione del siero antitossina botulinica a due pazienti, inviato d’urgenza da Taranto. Altre sette dosi arrivano da Roma tramite eliambulanza, grazie all’intervento del presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Una delle fiale sarà somministrata a un paziente già ricoverato, mentre le restanti saranno tenute in riserva per eventuali nuovi casi.

Accertamenti sul food truck

Nel frattempo, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato accertamenti e prelevato campioni dagli alimenti presenti nel food truck. A scopo precauzionale, è stato disposto il blocco sanitario dell’attività. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha invitato alla cautela: “Non vi è alcuna evidenza certa circa la riconducibilità dell’intossicazione all’attività in questione. Evitiamo allarmismi allo stato attuale ingiustificati”.

