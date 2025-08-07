HomeProvincia

Sospetto botulino a Diamante, blocco sanitario per un food truck. Il sindaco: «Evitiamo allarmismi»

«Non vi è alcuna evidenza della presunta intossicazione ma sono in corso le dovute analisi», dichiara Achille Ordine dopo il ricovero di 3 ragazzi all'ospedale di Cosenza

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
DIAMANTE (CS) – “Riguardo alle notizie diffusesi nelle scorse ore su presunti casi di intossicazione da botulino che si sarebbero verificati a seguito di alimenti somministrati da un’attività ambulante nel territorio di Diamante, al fine di non alimentare allarmismi, allo stato, del tutto ingiustificati, si comunica che, al momento, non vi è alcuna evidenza certa circa la riconducibilità alla predetta attività della presunta intossicazione”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Diamante Achille Ordine.

food truck_cibo

Sono in corso le attività di verifica da parte degli organi preposti che, dopo aver effettuato campioni sulle diverse matrici alimentari, in via cautelare e prudenziale, hanno sottoposto l’attività a blocco sanitario. Nell’esprimere vicinanza ai ragazzi attualmente ricoverati presso l’Ospedale Annunziata di Cosenza e alle loro famiglie, formuliamo loro il più sentito augurio di una pronta e completa guarigione.

Monitoreremo costantemente l’evoluzione dei fatti al fine di poter fornire ulteriori tempestivi ragguagli sulla vicenda, mantenendo, tuttavia, nelle more, quella doverosa e ragionevole prudenza su quanto accaduto al fine di non alimentare frettolose ricostruzioni”.

