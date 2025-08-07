HomeArea Urbana

Sospetto botulino dopo un panino a Diamante: salgono a tre i ricoveri all’Annunziata, uno grave

Ai due 17enni ricoverati ieri sera dopo avere mangiato un panino a Diamante, stamani si è aggiunta un'altra persona che presentava gli stessi sintomi dei due

COSENZA – E’ salito a tre il numero dei ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza per un’intossicazione alimentare, forse da botulino. Ai due 17enni ricoverati ieri sera dopo avere mangiato un panino a Diamante, stamani si è aggiunta un’altra persona che presentava gli stessi sintomi dei due, annebbiamento della vista e vomito. Proprio questi sintomi, riferiti già ieri sera dai familiari dei ragazzini, ha indotto i sanitari ad ipotizzare il botulino come causa.

Al momento i tre pazienti sono tutti in prognosi riservata ed uno versa in gravi condizioni. Ai due che presentavano sintomi più severi, è stato iniettato il siero anti-botulino arrivato da Taranto. Intanto, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato un’indagine epidemiologica e sono stati prelevati dei campioni di cibo contenuti all’interno del food track parcheggiato a Diamante, dove è stato acquistato il cibo.

