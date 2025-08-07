Diamante, due ragazzi in terapia intensiva dopo aver mangiato un panino: si teme intossicazione da botulino

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Due ragazzi di 17 anni sono stati ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza a seguito di una sospetta intossicazione da botulino. I giovani, secondo quanto emerso, si trovavano a Diamante, quando hanno acquistato un panino da un venditore ambulante. Subito dopo averlo consumato, hanno iniziato ad accusare sintomi preoccupanti come nausea, vomito, dolori addominali e vista annebbiata.

Secondo le prime ricostruzioni, nel panino erano presenti broccoli, ma si stanno ancora verificando quali altri ingredienti siano stati utilizzati. La sintomatologia riferita dai due ragazzi ha fatto immediatamente scattare l’allerta per una possibile intossicazione da botulino, una tossina potenzialmente letale se non trattata tempestivamente. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno attivato i protocolli specifici previsti in questi casi.

Le condizioni dei ragazzi sono state definite stabili ma gravi, e vengono costantemente monitorate dallo staff sanitario. Nel frattempo, è stato richiesto un siero antibotulinico da una struttura fuori regione, in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio che dovranno confermare la natura dell’intossicazione.