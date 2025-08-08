Botulino nei broccoli: la Procura di Paola dispone il sequestro nazionale del prodotto commerciale

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Dopo la tragica morte di Luigi Di Sarno, turista campano, e il ricovero di nove persone con sintomi da botulismo, alcuni dei quali in gravi condizioni, la Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro immediato – su tutto il territorio nazionale – del prodotto commerciale che avrebbe causato l’intossicazione, verosimilmente una conserva di broccoli sott’olio.

Il fascicolo aperto ipotizza i reati di morte come conseguenza di altro delitto e commercializzazione di alimenti nocivi. La Procura, diretta da Domenico Fiordalisi, ha avviato accertamenti a 360 gradi, coordinando le attività dei Nas e delle autorità sanitarie locali.

I magistrati, con la pm Maria Porcelli, stanno verificando anche eventuali responsabilità mediche: la vittima si era inizialmente rivolta a una clinica privata di Belvedere Marittimo prima di tentare il rientro a Napoli, interrotto bruscamente dalla morte sopraggiunta in auto, nei pressi di Lagonegro.

Il sequestro precauzionale del prodotto potrebbe presto coinvolgere anche la filiera distributiva. Intanto, l’ASP e l’Istituto Superiore di Sanità continuano a monitorare l’evoluzione clinica dei pazienti ricoverati, mentre proseguono le analisi sui lotti sequestrati dal food truck di Diamante.