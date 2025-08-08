HomeArea Urbana

Botulino: attivata la procedura d’emergenza, scorte di siero all’Annunziata. Regione «la situazione lo impone»

Il Dipartimento Salute e Welfare regionale conferma l'invio straordinario di sette fiale del siero botulinico a Cosenza. Mobilitato anche un velivolo del 118 per garantire i tempi di risposta

COSENZA – A seguito dell’aumento dei casi sospetti di botulismo nella giornata di ieri all’ospedale di Cosenza, la Regione Calabria ha attivato la procedura d’emergenza sanitaria prevista per le intossicazioni da tossina botulinica. A riferirlo è il Dipartimento Salute e Welfare, specificando che la segnalazione è stata immediatamente inviata al Centro Antiveleni di Pavia, unico autorizzato a gestire il siero antidoto a livello nazionale.

Coordinamento tra Regione, ISS e Ministero

Le prime due fiale del prezioso antidoto sono arrivate dalla Farmacia Militare di Taranto, ma l’aggravarsi della situazione ha richiesto una seconda fornitura. Grazie a una rapida interlocuzione tra l’ospedale Annunziata di Cosenza, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, sono state inviate altre sette fiale da tenere come scorta nella terapia intensiva del nosocomio calabrese.

In una missione straordinaria, un velivolo del 118, messo a disposizione da Azienda Zero, ha raggiunto l’ospedale San Camillo di Roma, dove il Ministero aveva centralizzato ulteriori dosi del siero per accelerare la distribuzione. Attualmente, l’ospedale Annunziata dispone di una scorta di antidoto, misura eccezionale in deroga alla prassi nazionale, che non prevede la conservazione del farmaco direttamente nelle strutture ospedaliere.  

