Bonifiche, l’allarme di Ance Cosenza: «aziende in difficoltà per mancati pagamenti»

COSENZA – Il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano, con una nota indirizzata al commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo, ha segnalato le difficoltà in cui versano le aziende che sono in attesa dei pagamenti per lavori eseguiti o in corso d’opera. “È appena il caso di evidenziare – ha scritto il presidente dei costruttori cosentini – che le aziende hanno necessità di poter contare sulla normalità dei flussi di cassa per la corretta gestione delle stesse, tanto per quanto attiene alla giusta corresponsione delle spettanze per i propri dipendenti, quanto per il soddisfacimento nei termini contrattuali degli impegni assunti con i fornitori”.

“Tutto ciò – ha aggiunto – assume particolare gravità in un territorio come quello calabrese caratterizzato in prevalenza da piccole imprese già fortemente esposte nei confronti del sistema bancario che, nel perdurare di questa spiacevole situazione, vedrebbero messa a serio rischio la loro stessa sopravvivenza con evidenti e ben facilmente immaginabili ricadute negative tanto sul versante economico che su quello sociale con sensibili perdite di posti di lavoro”. “Conoscendo la sensibilità ed il pragmatismo del Commissario Giovinazzo – ha sottolineato ancora il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano – sono certo che riuscirà a sbloccare questa difficile condizione nella quale sono costrette da più tempo le imprese direttamente interessate e quelle della filiera delle forniture ed a condurre a corrente normalità l’operatività di un ente come il Consorzio di Bonifica della Calabria la cui azione risulta assolutamente strategica per il nostro territorio”.