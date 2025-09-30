Bimbo di 4 mesi muore a seguito di un malore, vano il trasferimento d’urgenza a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Non ce l’ha fatta il bambino di appena quattro mesi originario di Vibo Valentia, colpito da un improvviso e grave malore che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il piccolo è morto nelle scorse ore nel reparto di Terapia intensiva neonatale dove era stato ricoverato in condizioni critiche, dopo un primo intervento dei sanitari dell’ospedale Jazzolino di Vibo.

Secondo quanto ricostruito, pare avesse accusato febbre alta, vomito e dissenteria a partire da venerdì scorso. Un quadro che si è poi aggravato inducendo i genitori a portarlo al pronto soccorso del nosocomio vibonese dove le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. I sanitari hanno così predisposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza, dove è stato affidato all’equipe della Terapia intensiva neonatale. Ma nonostante i tentativi del personale medico, il piccolo non ce l’ha fatta. Restano ancora da chiarire le cause del malore. Restano ancora da chiarire le esatte circostanze del decesso.