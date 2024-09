Bergamini, l’avv. Anselmo e la sorella Donata «Isabella Internò oggi non è diversa da ieri»

COSENZA – «Non sono d’accordo su quanto emerso rispetto ad Isabella Internò, ovvero che oggi sia cambiata». Non ha inteso commentare la richiesta di condanna a 23 anni di reclusione, formulata oggi in aula dall’accusa, l’avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo, all’uscita del Tribunale di Cosenza, al termine delle due giornate dedicate alla requisitoria del processo per la morte del calciatore Donato Bergamini che vede imputata Isabella Internò: «non sta all’avvocato di parte civile parlare di pena. Devo dire che è stata una requisitoria completa, precisa, interessante e ha colpito nel segno. L’unica cosa su cui non sono d’accordo è che la Isabella Internò di oggi – dichiara l’avvocato Anselmo – possa essere ‘migliorata’ rispetto a quella di allora».

La pensa così anche Donata, sorella di Denis, che all’uscita dal tribunale si è detta contenta per la requisitoria e ha dichiarato «non è cambiata assolutamente: zitta è stata allora e zitta è stata adesso». «Non solo – interviene il legale – ma ha fatto anche la vittima». «La punizione del colpevole è dovuta alla famiglia Bergamini. Isabella Internò di oggi non è diversa da quella di ieri, anzi».