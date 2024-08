Arcidiocesi di Cosenza, i nuovi parroci nominati dal vescovo Checchinato

COSENZA – L’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, ha provveduto alle seguenti nomine che andranno in vigore dall’1 settembre prossimo. L’Arcivescovo nel presentare i nuovi parroci ha richiamato la citazione di San Paolo ai Corinzi “annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1 Cor 9,16).

Rivolgendosi ai sacerdoti ed incaricati ha ricordato che “è a partire dalla passione per l’evangelizzazione di cui ci parla Paolo che vanno letti i cambiamenti che richiederanno le nuove nomine di parroco e servizi diocesani. Grazie di cuore per la generosità di chi lascia una comunità o un servizio e grazie a chi si sperimenta in uno nuovo. Auguro alle comunità parrocchiali interessate di sostenere questi cambiamenti con fiducia e disponibilità e con la stessa passione evangelica che devono avere i loro pastori”.

Forania Urbana I

Cosenza:

S. Maria della Sanità, parroco don Umberto Colosimo

San Giuseppe Sposo di Maria, parroco don Andrea Piccolo

San Vito Martire, parroco don Roberto Ruffolo

Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto, parroco in solidum don Giuseppe Trotta

San Nicola, vicario parrocchiale don Giovanni Paterno

Forania Urbana II

SS. Annunziata in San Fili parroco don Jose Ruben Cruz (già dal 1° luglio 2024)

Forania Cratense

SS. Annunziata in Acri, parroco don Pierluigi Porco

San Domenico in Acri, parroco don Davide Iuele

Santa Maria Assunta in Rose, parroco don Dario Montemaggiore

Forania Serre

San Nicola in Dipignano, parroco don Paolo Bosco

San Luca Evangelista in Vadue di Carolei, parroco don Leonardo Garcia Velasquez

San Nicola in Mendicino, vicario parrocchiale don Jairo Ali Paredes (dal 1 luglio)

Forania Silana

Casali del Manco:

S. Marina Vergine in Casole Bruzio, parroco don Antonello Gatto

S. Maria Assunta in Spezzano Piccolo, parroco don Antonello Gatto

San Pietro in Guarano:

Santa Maria in Gerusalemme, parroco don Antonello De Luca

Spirito Santo in Redipiano, parroco don Antonio Acri

Sant’Andrea Apostolo in San Benedetto in Guarano, parroco don Antonio Acri

Forania Florense

San Giovanni in Fiore:

Santa Maria delle Grazie-Monastero, parroco don Claudio Albanito

Natività Beata Vergine (Olivaro), parroco don Claudio Albanito

Natività Beata Vergine (Olivaro), vicario parrocchiale don Mario Rota

Spirito Santo, parroco don Giampiero Belcastro

Santa Lucia, parroco don Giampiero Belcastro

Spirito Santo, vicario parrocchiale don Mario Rota

Forania Savuto

San Giacomo Apostolo in Bianchi, parroco don Rodolfo Bruschi

Santa Maria Assunta in Colosimi, parroco don Rodolfo Bruschi

San Giovanni Battista in Belsito, parroco don Emanuele Mastrilli

Sant’Elia profeta in Malito, parroco don Emanuele Mastrilli

Forania Marina

San Pietro Apostolo in Campora S. G. di Amantea, parroco don Francesco Sprovieri

San Giacomo Maggiore Apostolo in Fuscaldo, parroco don Francesco Siciliano

Assegnazioni diaconi transeunti

Diac. Daniele Infusino San Francesco Nuovo in Cosenza

Diac. Fausto Morrone Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza

Diac. Caio Graco Purita Sant’Aniello in Cosenza

Diac. Francesco Elia Sacri Cuori in Luzzi

Diac. Jonathan Moraga San Domenico e SS. Annunziata in Acri

L’Arcivescovo ha provveduto altresì alla nomina di don Pompeo Rizzo, economo diocesano, don Emilio Salatino direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” e del signor Giuseppe Fabiano direttore della Caritas.