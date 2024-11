Al bocciodromo di Cosenza al via il Master nazionale dei campioni di bocce

- Advertisement -

COSENZA – A Cosenza, al bocciodromo di via Libero Grassi, fino a domenica 24 novembre, la quarta edizione del Master nazionale dei campioni di bocce. Ha preso il via nel pomeriggio di oggi, al Bocciodromo Comunale “Gennaro Nigro” di Cosenza, la quarta edizione del “Master dei Campioni” 2024, maschile e femminile, importante evento nazionale, ospitato dalla “ASD Bocciofila Italia”, sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. La manifestazione proseguirà anche nelle giornate di sabato 23 novembre, con, a partire dalle ore 15,00, la disputa degli incontri di semifinale e domenica 24 novembre, a partire dalle ore 9,30, con la disputa delle finali femminile e maschile. Seguirà, alle ore 12,30, la cerimonia di premiazione.

Caruso: “Cosenza è città dello sport”

“Ospitare a Cosenza una manifestazione così importante è motivo di particolare soddisfazione – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso-. Non mi stancherò mai di ripetere che Cosenza è la città dello sport che, però, non è solo calcio. Ci sono tanti altri sport minori e le bocce sono uno di questi, che godono di un particolare seguito e non solo presso la popolazione più anziana, come si è portati a credere. Sono discipline che vengono praticate nella nostra città e che meritano l’attenzione che, forse, in passato, è mancata. Ritengo di poter riaffermare – ha detto ancora Franz Caruso -che non ci sono sport di serie A e sport di serie B. C’è lo sport e noi dobbiamo dare spazio ad ogni disciplina sportiva, come le bocce, perché ogni piccolo segmento dello sport può essere utile per far crescere la nostra collettività”. Anche il Presidente della Asd Bocciofila Italia Mario Palermo si è detto orgoglioso e onorato di poter ospitare il Master dei Campioni a Cosenza. “Siamo riusciti ad aggiudicarcelo – ha detto Palermo – grazie alle numerose manifestazioni, nazionali e internazionali, che abbiamo organizzato negli ultimi anni, culminate con il torneo “4 Nazioni”, nel 2023, in occasione del quale le selezioni di Italia, Svizzera e Austria hanno regalato agli appassionati, performances sportive di altissimo valore tecnico, con ben 32 atleti che si sono confrontati sulle corsie del nostro bocciodromo di via Libero Grassi”.

Il Master dei campioni 2024 vedrà confrontarsi i migliori otto atleti del ranking nazionale, maschile e femminile, della Federazione Italiana Bocce, nella specialità RAFFA. “Cosenza e la Calabria saranno così – ha aggiunto Mario Palermo – al centro del panorama nazionale, in quanto il pubblico che seguirà l’evento arriverà anche da fuori regione”.