Addio a Ninì Feraco. Il sindaco Caruso: “uno degli avvocati più autorevoli di Cosenza”

COSENZA – “Oggi è una giornata molto triste per la città di Cosenza e per tutta l’avvocatura cosentina. Sia la città che il foro cosentino piangono la scomparsa dell’avvocato Ninì Feraco”. Lo ha affermato il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso della scomparsa del penalista Ninì Feraco. “E’ veramente difficile per me, per il rapporto di profonda amicizia e di grande stima che ci legava da tempo immemorabile, trovare le parole giuste per ricordare il caro Ninì, con il quale ho condiviso, nelle aule di tribunale, un pezzo significativo della mia attività professionale, ma anche esperienze di vita personali e politiche. Un’amicizia, la nostra, che si estendeva anche alle nostre famiglie, la mia di Trenta e la sua di Feruci, una frazione della stessa Trenta. Dotato di fervida intelligenza, sottile ironia e infinita bontà, Ninì è stato – difficile parlarne al passato – un uomo di grandi virtù ed un professionista serio e rigoroso e di incommensurabile valore.

Alla sua scuola si sono formati tanti giovani praticanti, poi diventati brillanti avvocati. Con lui scompare – ha aggiunto Franz Caruso – una delle figure più autorevoli e rappresentative dell’avvocatura cosentina. Tra le toghe d’oro celebrate dall’Ordine degli avvocati, Ninì Feraco è stato Presidente della Camera Penale “Fausto Gullo” fino a ricoprirne il ruolo di Presidente onorario. In questo dolorosissimo momento, esprimo alla famiglia di Ninì il mio più profondo cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione comunale. Ci sarà modo – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – di ricordarlo per come merita, perché i suoi insegnamenti, nella professione, come nel suo esemplare cammino esistenziale, siano da esempio alle nuove generazioni di avvocati, ma anche a chi gli ha voluto bene e sempre continuerà a volergliene”.