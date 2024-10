A Cosenza fa tappa il tour della prevenzione con visite senologiche gratuite

COSENZA – Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici.

Con questo obiettivo ha preso il via sabato 5 ottobre da Saronno il Tour della Prevenzione promosso da Acqua & Sapone insieme a LILT che concluderà il suo percorso sabato 2 novembre a Milano, per un totale di 21 tappe, in diverse città italiane, durante le quali saranno erogate in totale più di 1.000 visite senologiche gratuite.

Il Tour farà tappa anche a Cosenza, mercoledì 16 ottobre, presso il punto vendita di Via Padre Giglio.

Non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione: alle donne interessate basterà recarsi all’ambulatorio mobile di LILT, nei pressi dei punti vendita Acqua & Sapone, e richiedere, in base alla disponibilità del momento, di sottoporsi alla visita che sarà effettuato da personale medico specializzato della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che fornirà altresì validi consigli sulla salute e sulla prevenzione del tumore al seno.

Il progetto attraversa tutta Italia, da nord a sud, comprese le isole maggiori, diffondendo così messaggi di salute e diagnosi precoce e promuovendo la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo.

Una iniziativa che rientra nell’ambito delle attività portate avanti da LILT in occasione della Campagna Nastro Rosa.

“Il gioco di squadra è fondamentale anche nella prevenzione contro il tumore – afferma Carlo Schiavo, Ceo di Bubbles BidCo-Acqua & Sapone, intervenuto all’iniziativa di presentazione del progetto a Palazzo Marino insieme ai vertici di LILT Milano – e quest’anno sono molto contento di collaborare assieme alla LILT e contribuire a diffondere la corretta cultura della prevenzione. Il nostro Tour è finalizzato ad intraprendere una capillare azione locale grazie al nostro profondo legame con i territori in cui ogni giorno operiamo – sottolinea – e ai quali vogliamo esprimere la nostra gratitudine per la fiducia che ripongono in noi. Del resto – aggiunge Schiavo – siamo ben consapevoli che la componente umana e sociale è alla base di ogni ambizioso progetto che, insieme ai nostri partner, intendiamo portare avanti nell’interesse comune”.

L’impegno di Acqua & Sapone si concretizza anche con l’organizzazione di 4 webinar online, accessibili a tutti, tenuti da medici LILT. Uno alla settimana, gli incontri di sensibilizzazione sulla senologia saranno: “Dalla parte delle donne: la prevenzione oncologica femminile” (8 ottobre); “Giocare d’anticipo: il calendario della diagnosi precoce” (15 ottobre); “Amore & Prevenzione: HPV e altre infezioni sessualmente trasmissibili” (22 ottobre) e “Nutrizione in rosa: prevenire le patologie femminili con l’alimentazione” (29 ottobre).

I webinar verranno messi online alle 15 del giorno indicato, ma resteranno online e disponibili anche per una visione successiva, sulla pagina dedicata all’iniziativa: https://www.acquaesaponeforcharity.it/progetti-webinar.