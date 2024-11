A Cosenza è attivo ‘CosImpresa’ che forma i giovani all’autoimprenditorialità

- Advertisement -

COSENZA – Sono attivi in città e negli altri comuni aggregati a Cosenza gli sportelli informativi del progetto “CosImpresa”, finanziato dall’ANCI e del quale il Comune di Cosenza è capofila. Si tratta del progetto finalizzato ad accompagnare i giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in un percorso di formazione volto a favorire l’autoimprenditorialità. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune di Cosenza ha sottoscritto, in qualità di comune capofila, un apposito atto costitutivo di aggregazione con altri tre comuni : Altilia, Piane Crati e Spezzano della Sila. La scelta è caduta su piccole, ma importanti realtà, ricadenti in zone rurali, montane e/o in zone svantaggiate, al fine di promuovere i loro territori e invitare i ragazzi ad investire nella loro terra, senza dover emigrare in altre regioni alla ricerca di un lavoro. L’apertura degli sportelli informativi dà ora sostanza alla realizzazione del progetto.

A Cosenza sono stati attivati due sportelli: il primo è in via 24 Maggio n.28/D ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (eccezion fatta per i giorni festivi) dalle ore 10,00 alle 13,00; il secondo sportello è in Corso Luigi Fera n.166 ed è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (fatta eccezione per i festivi) dalle ore 15,00 alle 18,00. A Spezzano della Sila lo sportello informativo ha sede in via F.Gullo n.2, presso gli uffici comunali, ed è attivo tutti i venerdì dalle 10,00 alle 13,00. Ad Altilia lo sportello è aperto, presso gli uffici comunali, al n.2 di via Convento, tutti i martedì dalle 10,00 alle 13,00. Infine a Piane Crati, in Piazzale Stazione, nella nuova sede degli uffici comunali, è attivo tutti i mercoledì e sempre dalle 10,00 alle 13,00. Il progetto prevede, inoltre, che vengano attivati, a disposizione dei giovani interessati, anche degli sportelli itineranti, le cui modalità di apertura saranno concordate con i referenti dei Comuni.

Sull’importanza del progetto CosImpresa è tornato il Sindaco Franz Caruso. “Sono fortemente persuaso che la diffusione della cultura imprenditoriale alle nostre latitudini rappresenti un momento cruciale da un lato per stimolare l’innovazione, dall’altro per creare nuove opportunità di lavoro e ridurre il divario economico con il resto del Paese. Questo perché – ha proseguito il Sindaco di Cosenza – ad essere favorito è lo sviluppo locale, attraverso una valorizzazione delle risorse e del talento giovanile espresso dai nostri territori”. Anche l’Assessore al welfare Veronica Buffone che, insieme allo staff del settore welfare ha seguito tutto l’iter del progetto, ha sottolineato la validità di CosImpresa.

“La città di Cosenza – ha detto Veronica Buffone – fa da traino ad un percorso virtuoso che ha nella sinergia con gli altri comuni dell’aggregazione il suo punto di forza, consapevoli del fatto che solo questa proficua collaborazione potrà sortire l’effetto di accompagnare i giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in questo cammino di formazione la cui finalità è quella di fare in modo che il maggior numero di ragazzi possa essere avviato al mondo dell’impresa per veder nascere sul territorio delle vere e proprie start-up. Sarà sempre il Comune – ha aggiunto Buffone – che li accompagnerà nella elaborazione di un business-plan, assistendoli nella formulazione di un’idea di impresa e compiendo anche una valutazione delle loro attitudini e competenze”. Obiettivo finale del progetto è, infatti, quello di arrivare a redigere il maggior numero di business plan e di intercettare i giovani del territorio in contesti poco sviluppati dal punto di vista imprenditoriale.