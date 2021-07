Rende, celebrata la prima unione civile

COSENZA – Sono stati oltre 700 i candidati – 45/50 al giorno – sentiti dalla Commissione concorsuale, presieduta dalla dr.ssa Carla Catania, dirigente del SITRA (Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo aziendale) in tre settimane e a giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva, che precederà l’immissione in ruolo dei 24 vincitori di concorso. La procedura concorsuale era iniziata e si è conclusa in emergenza pandemica; circostanza questa che ha reso le operazioni di selezione ancora più complesse e articolate.

Più di cinquemila le domande presentate per una procedura pubblica di reclutamento di personale, che pone l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, al momento, come unica azienda a disporre di una graduatoria valida e attiva per profilo Operatore Sociosanitario. Soddisfatta il commissario Isabella Mastrobuono che ha ringraziato la commissione di concorso e la presidente, dr.ssa Carla Catania, per il lavoro svolto e per la celerità con cui sono stati condotti i colloqui orali dei candidati e ha preannunciato “l’immissione in ruolo dei 24 vincitori entro il mese di agosto”.

La graduatoria che resterà valida per i successivi tre anni, sarà utilizzata per le ulteriori immissioni in ruolo che l’Azienda di Cosenza effettuerà nei prossimi anni, in relazione ai Piani del fabbisogno di personale che di volta in volta verranno elaborati e approvati.