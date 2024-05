Conclusi i lavori del Consiglio Regionale: approvate leggi e mozioni

REGGIO CALABRIA – Prima della conclusione dei lavori, il Consiglio regionale, ha approvato la “Modifica dello schema-tipo di convenzione tra la Regione e i Gruppi appartamento per l’erogazione di servizi socio-assistenziali”. Approvata, con l’autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge dei consiglieri Pietro Molinaro, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso (Lega), Luciana De Francesco (FdI) e Giuseppe Mattiani (FI) recante “Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”. Una proposta con la quale si consente che la Regione, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, possa svolgere un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, relativi ad incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

“Nel corso dell’esame dell’articolato sono stati accolti due emendamenti proposti da Davide Tavernise (M5S) che ha ringraziato la maggioranza per il loro accoglimento. Approvata la proposta di legge dei consiglieri Filippo Mancuso (Lega) e Salvatore Cirillo (Coraggio Italia) di modifica alla legge recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”. Stesso risultato ha ottenuto la proposta di legge, firmata da Giuseppe Neri (FdI) recante: “Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo). Al voto favorevole annunciato dal consigliere Pd Ernesto Alecci, per la lista De Magistris Ferdinando Laghi ha definito l’integrazione proposta dal provvedimento “opportuna, essendo questo – ha detto – un ambito di grandissimo interesse, e la pluralità dei soggetti coinvolti necessaria”. Durante la seduta sono state approvate due mozioni: la prima di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, (Lega), Giuseppe Mattiani (FI), Pietro Molinaro e Pietro Raso (Lega) “In merito alla necessità di supportare con figure professionali qualificate e specializzate l’integrazione e lo sviluppo sociale degli allievi con disabilità” e l’altra dei consiglieri, Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso (Lega), Giuseppe Mattiani (FI), Pietro Molinaro e Pietro Raso (Lega) “In merito al riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e all’inserimento delle relative terapie all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza”. L’ultima votazione ha riguardato la proposta di legge, a firma del consigliere Pierluigi Caputo (Forza Azzurri) recante “Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 57”.

“Modifiche ed integrazioni necessarie – ha spiegato nella sua relazione Giuseppe Mattinai (FI) – al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo, comunque i diritti degli assegnatari”. Per mancanza di numero legale, è stata respinta la richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia, Giuseppe Neri, di inserimento della proposta di legge recante “Modifiche alla Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)”, contro la quale, per l’intera giornata hanno protestato a sirene spiegate davanti a palazzo Campanella, molte imprese funebri della Calabria.