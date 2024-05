Costanzo: «se Municipia non andrà incontro ai cittadini, Caruso agirà di conseguenza»

COSENZA – «Ovviamente il sindaco darà risposta scritta all’interrogazione presentata dal capogruppo di FdI, per come prassi vuole. Per intanto, a beneficio dell’opinione pubblica, è opportuno ricordare che i cittadini/utenti hanno a disposizione gli uffici di Municipia S. p. A. ai quali il sindaco, Franz Caruso, ha chiesto ed ottenuto l’aumento delle ore di apertura al pubblico degli sportelli». Lo sostiene il consigliere delegato ai Tributi Antonello Costanzo rispondendo a Francesco Spadafora, FdI in consiglio Comunale.

«Al contempo – aggiunge Costanzo – si rassicurano tutti i cosentini, anche per via di un più incisivo e personale controllo del sindaco, rispetto alla qualità del servizio offerto da Municipia, per come ampiamente dimostrato attraverso richiami privati e pubblici in cui il primo cittadino ha invitato i vertici ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto gli anziani e quanti, non disponendo di supporti informatici, hanno difficoltà a prenotarsi per interloquire con i dipendenti della società. Se così non dovesse essere, a differenza di quanto altri hanno fatto in passato, saprà agire di conseguenza».

«Detto ciò – spiega ancora – è del tutto evidente che la questione posta dal capogruppo di Fdi è relativa alla notissima problematica legata alla carenza di risorse umane in attivo al Comune, che stiamo affrontando con successo, pur senza bacchetta magica. Ed, invero, nel doveroso rispetto della normativa vigente, avendo noi trovato uffici e casse vuote, sono state ricercate e raggiunte, in soli due anni e mezzo, a fronte del dissesto dell’Ente e dell’ulteriore disavanzo che ci siamo dovuti accollare, le giuste soluzioni economico/finanziarie per procedere a rimpinguare la dotazione organica». «Ed ora, ottenuto il via libera dal Cosfel, dopo 25 anni – conclude Costanzo – Palazzo dei Bruzi tornerà ad assumere a seguito di bandi pubblici. Abbiamo affrontato e stiamo portando a soluzione, in estrema sintesi, e nel migliore dei modi, perché daremo possibilità di lavoro a tanti disoccupati e/o inoccupati, l’ennesima emergenza proveniente dal decennio infausto in cui ad amministrare la città sono stati lo stesso Spadafora ed i suoi alleati di centrodestra. Tanto era dovuto per onestà intellettuale, prima che politica, a beneficio dei nostri concittadini».