“Quale ruolo dell’Università per lo sviluppo socioeconomico del territorio”, seminario all’Unical

- Advertisement -

RENDE – L’Università della Calabria organizza un importante seminario intitolato “Quale ruolo dell’Università per lo sviluppo socioeconomico del territorio”, che si terrà lunedì 11 novembre , dalle ore 9.00 alle 13.30, presso l’Edificio Polifunzionale della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP). L’evento, organizzato in collaborazione con diversi enti e istituzioni tra cui l’UNESCO, la Commissione Europea, e l’AIS (Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Ambiente e Territorio), riunirà esperti, accademici e professionisti di diversi Paesi per esplorare il ruolo dell’università nello sviluppo delle comunità locali, promuovendo al contempo il dialogo tra le istituzioni educative e il territorio.

Programma dell’evento

Il seminario si aprirà alle ore 9.00 con i Saluti Istituzionali, a cui parteciperanno:

– Prof. Vincenzo Fortunato, Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – UniCal

– Prof. Ercole Giap Parini, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – UniCal

– Prof. Francesco Valentini, Presidente della Commissione Ricerca e Terza Missione del Senato Accademico

Alle ore 09.30, si terrà una sessione dedicata alle Esperienze Internazionali, con interventi di rinomati esperti internazionali:

– Dott. Mario Coscarello, Principal Investigator del Progetto ESSENTIALS

– Prof. Luis Miguel Uharte e Prof. Enekoitz Etxezarreta, rappresentanti del GEZKI: Instituto Derecho Cooperativo y Economía Social dell’Università Del País Vasco

– Prof. Genauto França Filho, rappresentante dell’Incubadora ITES dell’UniversidadeFederal da Bahia (Brasile)

– Prof. Rodolfo Pastore, rappresentante del Dipartimento Economía y Administración dell’Università di Quilmes (Argentina)

Dopo una pausa caffè alle ore 11.00, il seminario riprenderà alle ore 11.30 con una sessione sulle Esperienze in Italia, dove interverranno:

– Prof. Alberto Gherardini dell’Università di Torino

– Dott. Andrea De Bortoli, Segretario Generale dell’Associazione APEnet dell’Università di Torino

– Prof. Maurizio Muzzupappa, Delegato di Ateneo al Trasferimento Tecnologico dell’Università della Calabria

– Prof.ssa Emanuela Pascuzzi, Delegata di Ateneo alla Missione Sociale dell’Università della Calabria

La giornata si concluderà alle ore 13.30 con una sessione di chiusura, in cui verranno discussi i punti salienti emersi durante gli interventi.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul contributo che le istituzioni universitarie possono fornire al progresso economico e sociale dei territori e promuovere uno scambio di conoscenze tra realtà accademiche italiane e internazionali. Il seminario è organizzato con il supporto del progetto ESSENTIALS, finanziato dal programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020.