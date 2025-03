- Advertisement -

RENDE – Cambio di guardia ai vertici dell’Unical: Patrizia Piro lascia l’incarico di prorettrice per motivi personali e il rettore Nicola Leone nomina al suo posto Francesco Raniolo. «Desidero esprimere la mia gratitudine alla professoressa Patrizia Piro, che nel suo ruolo di prorettrice delegata al Centro residenziale ha lavorato con generosità e profuso grande impegno per garantire servizi di qualità alla comunità universitaria, contribuendo a rendere il Campus un luogo più inclusivo, accogliente e attento ai bisogni degli studenti. Grazie alle sue attività, sono stati raggiunti risultati significativi nel miglioramento dei servizi di residenzialità, da alloggi e ristorazione, alla promozione dell’inclusione sociale, l’Unical è diventata un luogo sempre più vivibile e a misura di studente».

Contestualmente, il Rettore annuncia la nomina di Francesco Raniolo come nuovo Prorettore con delega al Centro Residenziale. Professore di Scienze politiche e presidente del Comitato arti, musica e spettacolo (Cams), a Raniolo è affidato soprattutto il compito di apportare una visione strategica orientata all’identificazione e al coordinamento delle opportunità di servizio e di public engagement presenti nell’ateneo con particolare riguardo alle attività socio-culturali. In questa prospettiva, le strutture destinate allo spettacolo, come il teatro e i cinema presenti nel Campus su cui già lavora da anni, rappresenteranno un elemento centrale per la diffusione culturale e la promozione sociale e civile. Nella veste di delegato al Centro residenziale dell’Unical, Raniolo avrà l’incarico di gestire anche i servizi essenziali per la comunità studentesca come l’alloggio e la ristorazione. La delega al Centro residenziale riveste, infatti, un ruolo strategico nell’assicurare che tali servizi siano efficienti e rispondenti alle esigenze degli studenti, contribuendo a creare un ambiente che favorisca il successo formativo e il benessere della comunità accademica. «Rivolgo al professor Raniolo – conclude il rettore Leone – i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà affrontare con competenza e visione strategica le grandi sfide intraprese dall’Unical».