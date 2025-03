Unical, si dimette da Pro Rettore la prof.ssa Patrizia Piro, incarico affidatole a dicembre del 2019

- Advertisement -

RENDE – La prof.ssa Patrizia Piro con delega, in qualità di Pro Rettore, alle problematiche del Centro Residenziale, ha consegnato nelle mani del Rettore Nicola Leone, le proprie dimissioni dall’incarico affidatole nel mese di dicembre 2019. La lettera è stata regolarmente protocollata dall’opposito ufficio di protocollo dell’Ateneo Calabrese. Dimissioni che giungono esattamente a distanza di sette mesi e quattordici giorni dalla scadenza del suo mandato e di quella dello stesso Rettore Nicola Leone, stabilita per legge al 31 ottobre 2025. La prof.ssa Patrizia Piro, con l’insediamento del prof. Nicola Leone a Rettore dell’Università della Calabria, avvenuto il 1° novembre 2019 per un mandato di sei anni (2019/2025), ebbe l’incarico di Pro Rettore con delega al Centro Residenziale, insieme alla prof.ssa Maria De Paola con la funzione di Pro Rettore Vicario, che si dimise dopo pochi mesi.

Breve Curriculum della prof.ssa Patrizia Piro – Oltre ad aver svolto le funzioni di Pro Rettore dell’UniCal, con delega al Centro Residenziale, la prof.ssa Patrizia Piro ricopre l’incarico di Presidente del Centro Studi Nazionale di Idraulica Urbana (CSDU) fin dal 2018 con scadenza nel 2027. ÈProfessore ordinario dal 2009, presso l’Università della Calabria, dove acquisì la Laurea magistrale con Lode in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione (Indirizzo idraulica) il 23 Luglio 1986. Esperta nel campo delle risorse idriche e dell’Idraulica urbana; in particolare: sistemi di drenaggio urbano, soluzioni di ingegneria idraulica urbana a basso impatto ambientale (Low Impact Development e Nature-Based Solutions), allagamenti in aree urbane. È autrice di oltre 300 articoli pubblicati su riviste internazionali, conferenze internazionali e nazionali nel settore delle risorse idriche, costruzioni idrauliche, monitoraggio ambientale e previsione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’ingegneria ambientale; titolare di brevetti di invenzione industriale nei sopra citati settori.

Le funzioni del CSDU – La prof.ssa Patrizia Piro è la prima Presidente donna dalla nascita del Centro Studi di Idraulica Urbana (CSDU), avvenuta nel 1992, esattamente 32 anni addietro. Partecipano alle attività del CSDU esperti fra professori, ricercatori e cultori della materia, afferenti a più di 20 differenti sedi universitarie italiane.

Il CSDU è un’associazione di ricerca senza scopo di lucro il cui scopo è coordinare e sviluppare ricerche su molteplici aspetti inerenti i sistemi idrici integrati e la tutela dei corpi ricettori, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio urbano e al loro impatto ambientale. In tale direzione il CSDU promuove un approccio multidisciplinare ai temi affrontati, coinvolgendo esperti dei settori non solo idraulico e ambientale, ma anche territoriale, urbanistico ed economico. La struttura organizzativa dell’associazione si articola in unità operative localizzate presso varie sedi universitarie, distribuite omogeneamente su tutto il territorio nazionale e coordinate fra loro da un comitato direttivo composto da docenti universitari del settore.