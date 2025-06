Voglia d’estate. Spiagge affollate sul Tirreno Cosentino e primi bagni in un mare cristallino

- Advertisement -

SAN LUCDIDO (CS) – Il primo weekend di giugno ha segnato l’inizio dell’estate meteorologica. E l’arrivo della rima vera ondata di caldo africano (che potrebbe intensificarsi nel prossimi giorni) e la giornata festiva, ha spinto tantissime persone ad affollare, così come accaduto anche ieri, le spiagge del Tirreno Cosentino in questo lunedì dal sapore estivo. In molti ne hanno approfittato anche per un primo timido bagno nonostante la temperatura dell’acqua non sia proprio “caraibica”.

Le immagini di questo lunedì di festa sono le stesse da Amantea a Paola, da Fuscaldo e Cetraro, da Cittadella fino a Scalea. Tante persone in spiaggia a godere del sole e di un mare cristallino. Lunghe file di auto si sono riversate da questa mattina lungo la Statale 107 in direzione del litorale tirrenico cosentino. Aperti anche diversi stabilimenti balneari che, dopo un mese di maggio a singhiozzo per le condizioni meteo non proprio favorevoli, sperano in giugno all’insegna del caldo e dell’estate.