Arriva il caldo africano in Calabria: sarà estate. E da lunedì temperature in ulteriore aumento

COSENZA – È in arrivo la prima vera ondata di caldo africano in Calabria. Stiamo per entrare nel mese di giugno che segna ufficialmente l’inizio dell’estate metereologica. E dopo un maggio altalenante, con instabilità e temperature non certo estive, ci apprestiamo a vivere un fine settimana e un inizio di giugno sotto il dominio dell’anticiclone Africano che porterà anche in Calabria la prima vera (forse anche duratura) ondata di caldo, con picchi di temperatura superiori anche ai 35/36 gradi.

E se il Centro/Nord in questi giorni ha già risentito, seppur in parte, dell’afflusso di aria calda la Calabria nelle ultime ore ha potuto godere di un clima gradevole. Non sono mancati rovesci e temporali (alcuni anche intensi) a causa della marca instabilità che si è manifestata principalmente lungo l’Appennino, per una goccia che si è oramai allontanata sui Balcani. Sul cosentino questa mattina soffia un forte vento da Nord, con raffiche anche a 60/70 Km/h.

Svolta meteo: arriva il caldo africano in Calabria

Ma nel weekend che saluta maggio e, ancor di più, nei primissimi giorni della prossima settimana si volta radicalmente pagina con l’arrivo dell’anticiclone africano. Non parliamo di temperature estreme, o di picchi di aria rovente come accaduto lo scorso anno (quando già si boccheggiava), ma l’ondata di caldo si farà comunque sentire per almeno buona parte della prossima settimana.

L’anticiclone sub-tropicale, fino a ieri confinato ad ovest e centrato in particolare sulla Penisola Iberica, inizierà a muoversi verso Est, alimentato da masse d’aria roventi provenienti dal Sahara che rimarranno fortunatamente confinate sul Nord Africa. L’Anticiclone si stabilizzerà nel cuore del Mediterraneo coinvolgerà l’Italia, ma in particolare il Sud e le due Isole, dove si avranno condizioni meteo via via più calde.

Week-end con temperature in aumento, quanto durerà?

Il graduale ma evidente rialzo delle temperature inizierà a partire già da domani, quando il termometro salirà fino a toccare i 32-33 gradi ma anche qualche grado in più nelle zone interne della Calabria. Poi, come detto, tra lunedì e martedì avremo un ulteriore picco con temperature che sfioreranno anche di 36°C. Ma quanto durerà? Al momento questa prima ondata di caldo africano dovrebbe esaurirsi intorno al 5/6 di giugno visto che potrebbero sopraggiungere successivamente correnti più fresche da Nord Ovest con annessa possibile perturbazione. Ma L’anticiclone rimarrà in agguato pronta ad affondare nuovamente il colpo intorno a metà mese.