Violenta rissa nella notte a Fuscaldo: in tre finiscono in ospedale

FUSCALDO (CS) – Notte movimentata al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco a Paola dove, oltre a 5 persone arrivate in ambulanza per un incidente stradale avvenuto nei pressi di Fagnano Castello, sono arrivati altri tre soggetti, rimasti coinvolti in una rissa avvenuta a Fuscaldo.

Ancora non sono stati chiariti i motivi che hanno portato alla rissa e sul caso stanno indagando i carabinieri ma, secondo quanto scrive Gazzetta del Sud, diverse persone si sarebbero affrontate e picchiate per le vie del paese. Una di queste sarebbe stata colpita con un corpo contundente alla testa mentre gli altri due, non avrebbero riportato ferite gravi.