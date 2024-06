Scalea: fumo e un odore nauseabondo dalla discarica di Piano dell’Acqua, cittadini preoccupati

SCALEA (CS) – Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza fino a Santa Domenica Talao, e un odore forte, nauseabondo. A Scalea un incendio ha interessato l’ex discarica di Piano dell’Acqua. I cittadini sono preoccupati per eventuali emissioni di diossina. Sui social sono tante le segnalazioni “E’ un disastro ambientale, una vera e propria bomba ecologica. L’ennesimo rogo tossico che colpisce la discarica di Piano dell’Acqua. Una colonna di fumo nero, visibile per chilometri, ha invaso tutta l’area circostante. Una situazione insostenibile e potenzialmente pericolosa”. C’è chi si chiede perchè il progetto di bonifica non sia andato ancora in porto.

L’incendio si è verificat in mattinata e ha reso l’aria irrespirabile generando l’allarme dei cittadini e anche del consigliere comunale di opposizione Eugenio Orrico: “Bisogna mettere la zona della discarica in sicurezza – ha dichiarato – per evitare rischi dal punto di vista ambientale e per la salute dei cittadini. Mi auguro che venga fatta al più presto luce su questo disastro vero e proprio e mi aspetto la massima efficienza da parte degli organi amministrativi a tutti i livelli. Non sono tollerati ritardi – conclude -, è un obbligo morale mettere fine ad un rischio continuo per i cittadini di Scalea e dintorni».